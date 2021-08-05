Красноярский край получил еще 18 000 доз «Спутника Лайт»

Записаться на вакцинацию можно в личном кабинете сайта web-registratura.ru, на портале госуслуг, в регистратуре поликлиник (лично или по телефону). Если пункт вакцинации расположен вне медучреждения, то вакцинация производится в порядке живой очереди, без предварительной регистрации. Вторую прививку (если двухкомпонентная вакцина) надо сделать там же, где и первую, через 21 день.