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Красноярский край получил еще 18 000 доз «Спутника Лайт»

5 августа 2021, 15:15
Фото: pixabay.com
Дополнительные 18 000 доз вакцины «Спутник Лайт» прибыли в Красноярский край. Препарат распределяют между медицинскими учреждениями.

Напомним, «Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина, являющаяся ослабленной версией препарата «Спутник V». Облегченной вакциной рекомендуется прививать рабочих-вахтовиков, граждан, проходящих ревакцинацию и тех, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, пишет infox.ru.

На прошлой неделе в край прибыли первые 10 000 доз «Спутника Лайт».

Записаться на вакцинацию можно в личном кабинете сайта web-registratura.ru, на портале госуслуг, в регистратуре поликлиник (лично или по телефону). Если пункт вакцинации расположен вне медучреждения, то вакцинация производится в порядке живой очереди, без предварительной регистрации. Вторую прививку (если двухкомпонентная вакцина) надо сделать там же, где и первую, через 21 день.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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