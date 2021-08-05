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Число случаев заболевания COVID-19 за время пандемии в мире побило отметку в 200 млн

5 августа 2021, 15:41
Фото: pixabay.com
По данным Университета Джонса Хопкинса, в настоящий момент число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире превысило 200 миллионов. Точное количество случаев коронавируса — 200 031 896. Вирус стал причиной смерти для 4 252 958 заболевших в мире.

Как сообщает RT, максимальное число заражений зарегистрировано в Америке — свыше 35 миллионов случаев, далее идет Индия с 31,7 миллиона случаев и Бразилия с 19,9 миллиона случаев соответственно.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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