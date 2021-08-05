Бизнес-завтрак в Москве пройдет с Татьяной Минеевой

По информации gorod55.ru, подобные встречи уже проводились в прошлом году, показав свою эффективность. Но в этом году количество людей на мероприятии будет увеличено по решению бизнес-омбудсмена. Свыше 70 участников смогут посетить запланированный в августе бизнес-завтрак.