Жители 38 домов в Уфе получили по две платежки за отопление

В пресс-службе БашРТС сообщили, что такая ситуация возникла в тех домах, которые с 1 июня подписали договор с БашРТС и теперь получают тепло от этой компании. Однако раньше услуги им предоставляло МУП ЕРКЦ, которое ошибочно разослало квитанции за июль.