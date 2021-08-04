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Жители 38 домов в Уфе получили по две платежки за отопление

4 августа 2021, 03:41
Фото: 1MediaInvest
Квитанции пришли и от МУП ЕРКЦ, и от БашРТС.

В микрорайоне Затон Уфы жителям 38 домов разослали квитанции за отопление и горячую воду за июль. Однако платежки пришли сразу от двух ресурсоснабжающих организаций - МУП ЕРКЦ и БашРТС.

В пресс-службе БашРТС сообщили, что такая ситуация возникла в тех домах, которые с 1 июня подписали договор с БашРТС и теперь получают тепло от этой компании. Однако раньше услуги им предоставляло МУП ЕРКЦ, которое ошибочно разослало квитанции за июль.

Исполнитель коммунальных услуг в Затоне сменился на БашРТС, поскольку компании присвоен статус единой теплоснабжающей организации в границах теплоснабжения микрорайона. Соответственно, начисление платы за услуги с июня может производить только БашРТС.

Таким образом, квитанции МУП ЕРКЦ за обеспечение теплом оплачивать не нужно.

Напомним, в конце июля Орджоникидзевский районный суд поставил, что в БашРТС должны провести перерасчет переплат за отопление в 2020 году в многоквартирных домах и устранить нарушения, из-за которых были начислены переплаты.

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