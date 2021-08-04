За Башкирию можно проголосовать в проекте National Geographic «Сокровища России»

Напомним, Башкирия вошла в топ-10 направлений внутреннего туризма по итогам первого полугодия 2021 года. Самыми популярными туристическими объектами республики в этом году стали геопарки «Янган-Тау» и «Торатау», а также природные парки «Мурадымовское ущелье», «Иремель», «Кандры-Куль». Глава республики Радий Хабиров заявил, что отдых в Башкирии выбирают наравне с Москвой, Краснодарским краем, Санкт-Петербургом, Крымом, Татарстаном. Он добавил, что планов по развитию туризма в регионе «очень много». К примеру, в республике планируют проложить экотропу с восточной и северной сторон Торатау, длиной около 1000 метров. По пути будут смотровые площадки со скамейками, которая позволит семьям с детьми с комфортом подняться на вершину. Кроме того, в июне Башкирия заняла девятое место в Национальном туристическом рейтинге России. На развитие туризма в республике решили выделить 195 млн рублей. Госкомитет по туризму занялся разработкой комплексной стратегии развития туризма в республике до 2035 года.