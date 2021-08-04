Выборы 2021 в Башкирии: отвечаем на самые популярные вопросы избирателей

Общероссийские выборы, как известно, проводятся в нашей стране в третье воскресенье сентября. Но из-за сложной эпидобстановки в этом году единый день голосования растянется на 72 часа, то есть свое волеизъявление избиратели смогут выразить не только в официально назначенную дату — 19 сентября, но и 17-го, и 18-го. По мнению организаторов, это позволит большему количеству избирателей принять участие в выборах и поможет избежать излишнего скопления людей на избирательных участках, что крайне важно в условиях пандемии.
В связи с этим, так называемый, «День тишины» наступит в полночь 17 сентября и, соответственно, любая предвыборная агитация полностью запрещена в СМИ в течение трех дней с 17 по 19 сентября включительно.
Нынешние выборы в Башкортостане многоуровневые. Во-первых, избирателям предстоит выбрать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Во-вторых, депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. Дело в том, что в республиканском парламенте появилось три свободных мандата после того, как депутатские полномочия добровольно сложили Рамзил Низаметдинов и Флюр Галлямов, а в октябре прошлого года скоропостижно ушел из жизни Амир Ишемгулов. Все три депутата были избраны по одномандатным избирательным округам. Поэтому там назначены дополнительные выборы. И, в-третьих, состоятся основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Расскажем обо всем этом подробнее.
В них смогут принять участие 32 партии, зарегистрированные в России, причем 14 из них имеют право не собирать подписи избирателей. Подобная привилегия, по словам зампредседателя Центризбиркома РФ Николая Булаева, предоставляется партиям, набравшим на предыдущих федеральных парламентских выборах более трех процентов голосов по списку или прошедших по списку в Законодательное собрание хотя бы одного субъекта РФ.
Поэтому без сбора подписей обошлись: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, Партия пенсионеров, Партия роста, «Справедливая Россия — За правду», «Коммунисты России», «Родина», «Новые люди», «Яблоко», «Зеленая альтернатива», «Зеленые», РПСС и «Гражданская платформа». Остальным же необходимо собрать не менее 200 тысяч подписей в свою поддержку.
В связи с тем, что в нашей стране действует смешанная избирательная система, выборы с Госдуму пройдут как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. 225 мест, ровно половина, будет распределена между партиями, набравшими на выборах не менее 5% голосов. Вторая половина, еще 225 мест отдана депутатам по одномандатным округам.
На территории Башкортостана образовано шесть территориальных округов, соответственно, борьба пойдет за 12 депутатских мандатов. Шесть из них получат, так называемые, «списочники», и шесть — одномандатники.
Уфимский одномандатный избирательный округ № 3. В него вошли Кировский, Советский и Демский районы г. Уфы; Благоварский, Буздякский, Давлекановский, Кармаскалинский, Чекмагушевский и Чишминский районы, а также Авдонский, Булгаковский, Жуковский, Зубовский, Ольховский, Таптыковский, Чесноковский, Юматовский сельсоветы Уфимского района.
Благовещенский одномандатный избирательный округ № 4. В его состав входят Ленинский и Орджоникидзевский районы г. Уфа; Аскинский, Балтачевский, Белокатайский, Бирский, Благовещенский, Бураевский, Дуванский, Караидельский, Кигинский, Кушнаренковский, Мечетлинский, Мишкинский, Нуримановский, Салаватский, Татышлинский районы, а также Алексеевский, Дмитриевский, Кармасанский, Красноярский, Миловский, Михайловский, Николаевский, Черкасский и Шемякский сельсоветы Уфимского района.
Белорецкий одномандатный избирательный округ № 5. Сюда вошли Октябрьский и Калининский районы Уфы; Белорецкий, Архангельский, Иглинский и Учалинский районы; Кирилловский и Русско-Юрмашский сельсоветы Уфимского района, ЗАТО Межгорье.
Нефтекамский одномандатный избирательный округ № 6 включает города Октябрьский, Агидель, Нефтекамск, а также Туймазинский, Шаранский, Бакалинский, Илишевский, Дюртюлинский район, Краснокамский, Янаульский и Калтасинский районы.
Салаватский одномандатный избирательный округ № 7. В него вошли города Салават, Мелеуз, Кумертау, Сибай, а также Баймакский, Бурзянский, Абзелиловский, Хайбуллинский, Зилаирский, Зианчуринский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Федоровский и Стерлибашевский районы.
Стерлитамакский избирательный округ № 8 объединяет г. Стерлитамак и Альшеевский, Аургазинский, Белебеевский, Бижбулякский, Гафурийский, Ермекеевский, Ишимбайский, Миякинский и Стерлитамакский районы.
Если в дни голосования с 17 по19 сентября вы будете в отъезде, скажем, уедите в командировку, в отпуск или просто проживаете в другом городе, не по месту регистрации, указанному в паспорте, то можно воспользоваться системой «Мобильный избиратель». Для этого с паспортом или другим заменяющим его документом со 2 августа по 13 сентября нужно обратиться в территориальную избирательную комиссию или в многофункциональный центр. А с 8 по 13 сентября — в любую участковую избирательную комиссию. Там можно подать заявление о включении вас в список избирателей по месту вашего нахождения на момент выборов, с обязательным указанием избирательного участка, где вы планируете проголосовать.
Адреса участковых избирательных комиссий опубликованы на сайте ЦИК России. Кстати, подать заявление возможно и в онлайн-формате на портале «Госуслуг». Но для этого нужно иметь там подтвержденную учетную запись.
Голосование за кандидатов в республиканский парламент будет проводиться по трем избирательным округам: Буйскому, Краснохолмскому и Толбазинскому.
В Буйском избирательном округе № 55 будут открыты 97 избирательных участков. И проголосовать на них смогут жители Янаульского и Бураевского районов.
В Краснохолмском избирательном округе № 43 откроются 86 участков. Свои голоса на них смогут отдать жители Калтасинского района, города Агидель и часть жителей Дюртюлинского и Краснокамского районов.
В Толбазинский избирательный округ № 29 вошли Аургазинский и Гафурийский районы. На территории округа распахнут свои двери 96 избирательных участков.
Жителям башкирской столицы предстоит выбрать депутатов городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва.
Дополнительные выборы пройдут в Советы городских округов г. Салавата (округ № 2) и ЗАТО г. Межгорье (округ № 15).
Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутатов Совета сельских поселений в следующих районах: Абзелиловский, Альшеевский, Архангельский, Аургазинский, Аскинский, Баймакский, Бакалинский, Балтачевский, Белебеевский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Благоварский, Благовещенский, Буздякский, Бурзянский, Бураевский, Гафурийский, Дуванский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Зианчуринский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Федоровский, Хайбуллинский, Чишминский, Шаранский, Янаульский. В общей сложности довыборы пройдут в 173 избирательных пунктах.
В нынешнем году при волеизъявлении народа за депутатов Госдумы организаторы решили отказаться от формы голосования на придомовых территориях. Так называемое «голосование на пеньках» ранее проводилось только на отдельных участках и исключительно в ходе Всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. ЦИК России предусмотрел единственную дополнительную форму волеизъявления на нынешних выборах — голосование на отдалённых территориях, где проезд к избирательным комиссиям затруднён. Они составляют лишь 3,45% от общего числа УИКов.
На избирательных участках, как заверила Илона Макаренко, будут приняты повышенные меры безопасности. Приобретаются средства индивидуальной защиты — маски и ручки, на столах обязательно установят защитные экраны. А в помещениях для голосования предусмотрены несколько входов и выходов. Члены избирательных комиссий к началу осени должны закончить вакцинацию, разъяснительная работа в этом направлении ведется. Таким образом, три сентябрьских дня должны стать максимально безопасными как для населения, так и для сотрудников избирательных участков.