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"ВСМПО-АВИСМА" трудоустроила сотни подростков

4 августа 2021, 11:02
В Свердловской области на предприятии «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» будут работать свыше 200 школьников Верхней Салды. Программа летней занятости для подростков предусматривает работу в течение неполного дня на благоустройстве социальных объектов предприятия.

Как сообщает ural.aif.ru, согласно трехстороннему договору, задача центра занятости населения подобрать для школьников подходящую работу, детско-юношеский центр выступает в роли работодателя, выделяя педагога-тьютора. А Корпорация ВСМПО-АВИСМА трудоустраивает подростков на безопасные рабочие местами, выплачивая 15 тысяч рублей за 21 неполный рабочий день.

По словам директора по управлению персоналом предприятия Максима Глотова, в корпорации уже давно трудоустраивают школьников, а в этом году их было принято в семь раз больше. Посредством такой стажировки школьники смогут после окончания учебы устроиться на постоянную работу в корпорацию.

“Завод не только дает молодежи возможность получить первый трудовой опыт и заработную плату, но и учит ценить и поддерживать чистоту на улицах родного города, почувствовать ответственность за взятые трудовые обязательства”, - говорит он.

Помимо этого, в Верхней Салде по инициативе фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова работает молодежный инженерный акселератор «Мастерская: Салда 2.0». Школьники в возрасте от 14 до 16 лет в ходе данного проекта получают возможность представить свое видение, как должна развиваться территория их города. Авторы трех лучших проектов получат гранты фонда.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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