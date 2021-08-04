"ВСМПО-АВИСМА" трудоустроила сотни подростков

По словам директора по управлению персоналом предприятия Максима Глотова, в корпорации уже давно трудоустраивают школьников, а в этом году их было принято в семь раз больше. Посредством такой стажировки школьники смогут после окончания учебы устроиться на постоянную работу в корпорацию.