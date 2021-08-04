В нашей стране о начале вакцинации детей и подростков от коронавируса пока не говорят, поскольку российская вакцина от Covid-19 пока не зарегистрирована. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова, работы над созданием такой вакцины ведутся. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи проводит клинические испытания вакцины от коронавируса для детей. В этих испытаниях принимают участие сто подростков в возрасте от 12 до 17 лет с согласия их родителей. В начале июля текущего года ученые вкололи им первый компонент более легкого варианта вакцины «Спутник V». Клинические испытания продолжаются, сообщений об ухудшении состояния здоровья подростков, принимающих в них участие, не поступало. Так что в скором времени наука и медицина смогут дать точный ответ: защищает ли вакцина детей и подростков от коронавируса и нужно ли делать такую прививку несовершеннолетним.