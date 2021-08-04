В районах Башкирии установили системы «Лесохранитель» для отслеживания лесных пожаров

По словам руководителя региона, в июле в Учалинском, Белорецком и Бурзянском районах были установлены видеокамеры системы «Лесохранитель», отслеживающие пожары в лесах. В других районах республики также мониторят ситуацию. Данные направляют в Госкомитет по чрезвычайным ситуациям, Минлесхоз, ЦУР и муниципалитеты. Все это помогает выявить пожары, когда они ещё не распространились на больших территориях, сокращая время и расходы на их тушение.