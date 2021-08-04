В конституции Башкортостана закрепят ряд ограничений для кандидатов в главы Башкирии

Спикер Государственного собрания, Константин Толкачев, сообщил о том, что в обновленной конституции Республики будут установлены следующие запреты для кандидатов на должность Главы.
Так, пост главы республики не сможет занять, кандидат имеющий двойное гражданство, в том числе любое право проживания в другом государстве. Кандидат обязан быть гражданином Российской Федерации и постоянно проживать на ее территории.
Также запрет касается владения счетами в иностранных банках, расположеных за пределами России.
Напомним, что Радий Хабиров внес в Государственное Собрание предложение о внесении изменений в Конституцию Республики, что связано с принятием поправок в Конституцию Российской Федерации в 2020 году.