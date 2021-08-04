В Госдуме рассказали о необходимости увеличения предела социального налогового вычета

Он заявляет, что данную меру необходимо было реализовать достаточно давно. Калашников считает, что социальный вычет стоит индексировать практически ежегодно, учитывая растущую инфляцию. Депутат отмечает, что такие поправки должны вноситься заранее, до принятия бюджета.