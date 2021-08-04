В Башкирии мусорный полигон заплатит за нарушения полмиллиона рублей

Тем временем мусорный полигон в Новых Черкассах под Уфой также неоднократно горел. Горел так, что глава Башкирии Радий Хабиров на одном из недавних оперативных совещаний в Правительстве пригрозил, что уволит руководство МУП «Спецавтохозяйство», если возгорания повторятся. Пожар все же произошел 30 июля, но руководство продолжает занимать свои посты, так как причиной пожара назвали поджог полигона неустановленными лицами, а не просто возгорание.