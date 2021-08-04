mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Россельхозбанк продлевает акцию «Жаркий процент»

4 августа 2021, 11:35
Фото: Россельхозбанк
Россельхозбанк продлевает срок действия акции «Жаркий процент» по вкладу «Доходный» до 30 сентября 2021 года.

«Мы постоянно развиваем свою продуктовую линейку, актуализируя условия с целью предложения наилучших финансовых решений для наших клиентов. Сейчас мы продлеваем действие акции «Жаркий процент», по которой Россельхозбанк предлагает открыть вклад на выгодных условиях. Акционным предложением можно воспользоваться как в дистанционных каналах обслуживания, так и в офисе банка», - сообщает руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания РСХБ Юлия Деменюк.

«Акция дает возможность всем желающим разместить средства по максимальной ставке до 6,5% на срок до 3 лет, - рассказывает директор Башкирского филиала Россельхозбанка Алексей Самсонов. - Выплата процентов будет осуществляться в конце срока, минимальная сумма размещения всего 3 тыс. рублей».

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Материалы по теме
Россельхозбанк в Башкортостане начал оформление ипотеки по ставке 5,55% годовыхРоссельхозбанк запускает единый кабинет для оплаты ЖКХ по всем объектам недвижимостиРоссельхозбанк в 2021 году выдал аграриям Башкирии 59% кредитов на льготных условиях
#Новости#Банки#Татьяна Майорова,#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48