Представители бизнеса рассказали, кто им помог в пандемию

По словам представителей сферы обслуживания, воспользоваться господдержкой в это время получилось не у всех и не всегда. Так, предприятию, где работает 30 человек, субсидия размером в 400 тысяч рублей не позволяла решить все сопутствующие бизнесу в это время «ковидные» проблемы. Еще хуже была ситуация с банковскими кредитами. По воспоминаниям многих предпринимателей, они получали не кредиты, а отказ в них. Либо они вообще не стали обращаться в банки, поскольку меньше чем под 10 процентов годовых те кредиты тогда не давали. Выплатить такие проценты бизнес просто не мог.