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Польские ученые рассказали о причинах скепсиса в отношении вакцинации

4 августа 2021, 19:13
Фото: pixabay.com
По данным исследователей ряда университетов Польши, скепсис в отношении вакцинации объясняется работой мозга, связанной с получением информации.

Как сообщает newia.ru, исследование проводилось в два этапа. После изучения профильной литературы в онлайн-формате ученые опросили 492 человека.

Как оказалось, те, кто сомневается или не хочет вакцинироваться, выступают против прививок в принципе, приводя в пример негативный «собственный опыт» или историю свои знакомых.

Но когда их спрашивали о подробностях, результата не было. Одни не помнили конкретный источник, от которого узнали о негативном опыте вакцинации. Другие почему-то указывали на связь с вакцинацией детского аутизма, но четких доказательств не было и у них.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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