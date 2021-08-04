Политологи высмеяли идею «Справедливой России» ввести сиесту в Волгограде

Однако инициативу партии раскритиковали сами представители южных регионов. Например, в Волгоградской области заявили, что ни крупные заводы, ни малые предприятия не могут себе позволить час полного простоя. Хотя регион имеет развитый аграрный сектор, местные сельхозпроизводители заявили, что в сиесте не нуждаются. Они и так стараются не выгонять своих работников на жару.