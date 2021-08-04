Меры ЕР оказались результативными: отмечено снижение стоимости «борщевого набора»

Отслеживают ситуацию с ценами на «борщевой набор» все партийные структуры в регионах страны. В их функции входят мониторинг, подписание соглашений по поводу сокращения наценок на продукты социальной значимости между магазинами и производителями. В 53 регионах было проведено 415 встреч с ретейлерами, в 83 регионах организовали около 4,2 тысячи рейдов по магазинам для изучения цен на самые важные категории продуктов. В 59 областях появилось более 1,2 тыс. ярмарок с конца июля.