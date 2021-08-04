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Дегтярев добился выделения 1,5 млрд рублей на завершение «долгостроев» в Хабаровске

4 августа 2021, 13:01
Фото: youtube.com
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев договорился о выделении из Федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства 1,5 млрд рублей. Средства пойдут на достройку трех многоэтажек, принадлежащих ООО «Диалог».

Сообщается, что эти дома должны были быть введены в эксплуатацию еще 5 лет назад, но стройка была заморожена. С тех пор 902 дольщика добиваются права получить ключи от своих квартир, пишет prokhab.ru.

К решению данной проблемы Михаил Дегтярев подключился еще в прошлом году. Он дал поручение краевому минстрою помочь конкурсному управляющему разорившегося застройщика. Ведомство оказало поддержку и подготовило документы для получения финансирования на достройку проблемных домов из фонда.

Следует отметить, что на завершение строительства этих трех зданий нужно свыше 1,7 млрд рублей. Соглашение подразумевает, что 16% от необходимой суммы (это 285 млн) выделит администрация Хабаровского края. Все долгострои передаются региональному Фонду по защите прав обманутых дольщиков. Теперь он возьмет на себя функции застройщиков, а также будет вести контроль по расходованию средств.

Аналитики напоминают, что Дегтярев начал вникать в проблемы недостроев с первых дней на посту главы региона. Более того, он перенес данный вопрос с регионального на федеральный уровень. На данный момент 31 хабаровчанин, ставший жертвой недобросовестных застройщиков, уже получил компенсацию. Еще 53 человека получат деньги в ближайшем будущем. До прихода Дегтярева такие компенсации в Хабаровском крае никогда не выплачивали.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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