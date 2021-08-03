Загрязнение воздуха, лесные пожары и обмеление рек Белой и Уфы. Итоги дня в Башкирии

На 42 году жизни скончался основатель горного приюта «Айгир» Олег Шабанов. Сообщается, что трагедия случилась в Москве. Он возвращался из деловой поездки в Нижнем Новгороде с пересадкой в Домодедово, ночевал в гостинице, где и скончался при пока не выясненных обстоятельствах. Церемония прощания состоится 4 августа по адресу с. Михайловка, проезд мебельщиков 3, ритуальный комплекс Поклон - с 11 до 13 часов.