Загрязнение воздуха, лесные пожары и обмеление рек Белой и Уфы. Итоги дня в Башкирии

Информацию о загрязнении воздуха в Башкирии будут публиковать в открытом доступе. Соответствующий законопроект планируют принять в окончательном чтении, сейчас он прошёл первое чтение. Согласно законопроекту, сведения об окружающей среде будут доступны абсолютно всем, кроме тех случаев, когда информация является государственной тайной.
В Башкирии за месяц зафиксировали 30 случаев превышения ПДК вредных веществ в воздухе. Данные о загрязнении воздуха в республике опубликовал Башгидрометцентр. В июне в регионе зафиксировали 30 случаев превышения ПДК вредных веществ: 12 — в Уфе, 5 — в Стерлитамаке, 13 — в Салавате. С мая жители республики постоянно сообщают о неприятном запахе в воздухе.
В Башкирии из-за засухи продолжают мелеть реки. Уровень реки Белая достигает минус 149 сантиметров от нуля гидропоста. До исторического минимума - семь сантиметров. Уровень реки Уфы составляет 89 сантиметров, что на 14 сантиметров выше минимума октября 2010 года (75 см). В мае и июне к Павловскому и Нижнекамскому водохранилищам воды поступало более чем в два раза меньше нормы.
На 42 году жизни скончался основатель горного приюта «Айгир» Олег Шабанов. Сообщается, что трагедия случилась в Москве. Он возвращался из деловой поездки в Нижнем Новгороде с пересадкой в Домодедово, ночевал в гостинице, где и скончался при пока не выясненных обстоятельствах. Церемония прощания состоится 4 августа по адресу с. Михайловка, проезд мебельщиков 3, ритуальный комплекс Поклон - с 11 до 13 часов.
В Республике за последние сутки было зарегистрированы 5 лесных пожаров общая площадь которых составляет 44,9 га. По данным МЧС пожары в настоящий момент продолжаются в Бурзянском и Зианчуринском районах. Общая площадь возгорания которых составляет 12,8 га. Остальные пожары. В ближайшие дни из-за аномальной жары прогнозируется 4 и 3 класс пожароопасности.
Мэр Уфы сообщил о закрытии парковки перед Дворцом спорта. Сергей Греков заявил, что администрация города приняла решение избавиться от стихийной парковки перед Дворцом спорта. По просьбам жителей, территорию оградили от проезжей части. Сельскохозяйственные ярмарки, которые проходили на этой площади раньше, будут проводиться дальше. Дальнейшую судьбу площади будут решать сами уфимцы.