Восстановленную Сибайскую филармонию в Башкирии откроют спустя шесть лет после пожара

Напомним, в 2015 году из-за несоблюдения техники безопасности при строительных работах серьезно пострадало здание филармонии в Сибае. На чердаке сооружения, где шел ремонт, вспыхнул пожар, который распространился на все помещения храма культуры. Огонь охватил огромную территорию – рухнула крыша, а пламя бушевало в зрительном зале и гримерках. На ликвидацию пожара выехали 72 огнеборца и 26 единиц техники. Виновным в пожаре работникам суд постановил выплатить штраф в размере более пяти млн рублей.