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Восстановленную Сибайскую филармонию в Башкирии откроют спустя шесть лет после пожара

3 августа 2021, 06:21
Фото: Страница Радия Хабирова
Радий Хабиров рассказал о ходе реконструкции здания.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что пострадавшую в пожаре Сибайскую филармонию откроют уже в сентября этого года. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

— Мало кто верил, что после пожара в Сибайской филармонии снова можно будет слушать концерты. Осенью 2015 года огонь уничтожил большую часть здания, не сгорели только три стены, — написал Хабиров.

Он отметил, что реконструкция здания началась в 2019 году. Работы планировали завершить к 65-летию Сибая в прошлом году, но из-за коронавируса сроки были перенесены.

По словам руководителя региона, филармонию после пожара полностью перестроили, теперь в зрительном зале увеличилось число мест до 500, также выделили место для малого зала. Кроме того, в здании построили новый корпус и провели инженерную систему, благоустроили территорию.

— Самое главное — нам удалось сохранить уникальный архитектурный вид филармонии, — подчеркнул Радий Хабиров.

Напомним, в 2015 году из-за несоблюдения техники безопасности при строительных работах серьезно пострадало здание филармонии в Сибае. На чердаке сооружения, где шел ремонт, вспыхнул пожар, который распространился на все помещения храма культуры. Огонь охватил огромную территорию – рухнула крыша, а пламя бушевало в зрительном зале и гримерках. На ликвидацию пожара выехали 72 огнеборца и 26 единиц техники. Виновным в пожаре работникам суд постановил выплатить штраф в размере более пяти млн рублей.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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