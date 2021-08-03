ВКонтакте переносит VK Fest на 2022 год

Наша миссия — дарить людям праздник и создавать масштабный фестиваль, который ежегодно встречает гостей из разных уголков России и стран зарубежья. К большому сожалению, сейчас у нас нет такой возможности. Кроме того, поощрять дальние поездки в такое время тоже было бы безрассудно. Берегите себя. Мы будем очень ждать вас в следующем году. Следите за информацией в нашем официальном сообществе».