В Башкирии за месяц зафиксировали 30 случаев превышения ПДК вредных веществ в воздухе

Напомним, все лето жители республики жалуются на химический запах в воздухе. В минувшую субботу, 31 июля, в Минздраве Башкирии сообщили о 20 обращений по поводу запаха за сутки. Ситуация с загрязненным воздухом пока особо не решается. В июле на экстренном заседании по загрязнению воздуха в северной части Уфы было решено создать рабочую группу от СПЧ при главе Башкирии, которая совместно с Росприроднадзором будет ездить по предприятиям северной промзоны, считающиеся источниками загрязнения. Также СПЧ решил организовать работу по приему обращений граждан на эту тему.