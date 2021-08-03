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В Башкирии пьяный водитель сбил пешехода

3 августа 2021, 06:04
Фото: Скриншот с видео ГИБДД по РБ
Алкотестер показал, что в крови водителя содержалось 0,439 мг/л алкоголя.

Около полуночи в селе Акъяр Хайбуллинского района 28-летний местный житель ехал за рулём ВАЗ десятой модели. Но на дорогу вышел 27-летний мужчина, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Водить наехал на пешехода, в результате чего второго госпитализировали с травмами, сообщила пресс-служба ГИБДД Башкирии.

Алкотестер показал, что в крови водителя содержалось 0,439 мг/л алкоголя. При этом ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Начата проверка.

Всего за сутки в Башкирии зарегистрировано шесть ДТП, в которых один человек погиб и пять пострадали.

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#Новости#Александра Константинова#Происшествия
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