Предприятия военно-промышленного комплекса Хабаровска получили миллиардные заказы

Выполнение обязательств по данному договору позволит Хабаровскому краю получить более 15 миллиардов рублей только в виде налогов. Само предприятие будет обеспечено работой как минимум на семь ближайших лет. За это время будет модернизировано производство, будут освоены новые мощности для выпуска военной техники.