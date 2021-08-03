Правнук Чкалова посетил церемонию открытия Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде

“Моя задача приложить максимум усилий к тому, чтобы все, что здесь происходит, способствовало культурному развитию, а не деградации молодого поколения. Молодежь должна ставить перед собой великие цели, стремиться к высоким идеалам. Так хотел мой прадед, так хотим мы - команда Захара Прилепина”, - сказал Чкалов.