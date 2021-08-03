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Погиб основатель горного приюта «Айгир» Олег Шабанов

3 августа 2021, 06:51
Фото: Олег Шабанов / ВКонтакте
Известный предприниматель и уважаемый преподаватель БГПУ Олег Шабанов скончался по дороге домой.

Активный, творческий и жизнерадостный — так описывают Олега Шабанова близкие и знакомые. Именно он и его команда сделали популярное место для дикого туризма — Айгир, в Белорецком районе — известным широкой публике. Именно благодаря этому несколько лет назад был запущен пригородного поезда «Легенда Урала» и «Айгир» для туристов, желающих с комфортом добраться до мест отдыха в Белорецком районе Башкирии.

Кроме того Олег Шабанов — кандидат педагогических наук. Он был заведующим кафедрой межкультурной коммуникации и перевода БГПУ имени Акмуллы. Также он является директором Центра межкультурного сотрудничества, занимающегося переводческой деятельностью.

О причинах смерти известно не много. Знакомые Олега Александровича сообщают, что трагедия случилась в Москве. Он возвращался из деловой поездки в Нижнем Новгороде с пересадкой в Домодедово, ночевал в гостинице, где и скончался при пока не выясненных обстоятельствах.

О трагедии сообщил генеральный директор компании «Хазина» Комил Сиразетдинов на своей странице в соцсетях. Он отметил, что Олег скончался в результате несчастного случая, но подробности произошедшего ему пока также неизвестны. Ему было всего 42 года.

В комментариях под постом Комиля большое количество людей приносят свои соболезнования. Многие описывают Олега Шабанова, как веселого, дружелюбного, невероятного, доброго человека.

— Соболезную семье, трудно поверить! Олег был невероятным человеком! Это просто пример современного мужчины. Покойся с миром, наш дорогой человек! — написала одна из пользовательниц.

Завтра, 4 августа 2021 года, состоится церемония прощания с Олегом Шабановым. Она пройдет по адресу: с. Михайловка, проезд мебельщиков 3, ритуальный комплекс «Поклон» — с 11 до 13 часов.

#Новости#Александра Константинова#Происшествия
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