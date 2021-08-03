Погиб основатель горного приюта «Айгир» Олег Шабанов

Активный, творческий и жизнерадостный — так описывают Олега Шабанова близкие и знакомые. Именно он и его команда сделали популярное место для дикого туризма — Айгир, в Белорецком районе — известным широкой публике. Именно благодаря этому несколько лет назад был запущен пригородного поезда «Легенда Урала» и «Айгир» для туристов, желающих с комфортом добраться до мест отдыха в Белорецком районе Башкирии.