Пик коронавируса: второе лето подряд в Башкирии резко растет заболеваемость COVID-19

Обстановка в республике летом прошлого года, на первый взгляд, кажется куда более страшной по сравнению с тем, что происходит вокруг пандемии коронавируса сейчас. Несмотря на то, что антирекордом того лета стало 119 человек зараженных коронавирусом (5 июня), что более чем в два раза ниже нынешнего самого высокого показателя (260 инфицированных за день, данные за 27 июля), в тот момент казалось, что в регионе творитлся настоящий хаос — очереди к врачам, давки в больницах и переполненные морги.