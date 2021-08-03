mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На одной из центральных улиц Уфы уже почти месяц нет света

3 августа 2021, 13:54
Улица Мустая Карима осталась без света предположительно до конца августа.

На Мустая Карима с начала июля отключено уличное освещение, что заставляет беспокоиться местных жителей и гостей столицы о собственной безопасности.

Как сообщает ИА «Башинформ» местные жители неоднократно обращались в службы «112» и «Уфагорсвет», но ответа так и не получили. Только после обращения журналистов в пресс-службу администрации города выяснилось, что свет был отключен в ходе капитального ремонта улицы и «дадут» его только после проверки технической документации, которая необходима согласно договору об осуществлении присоединения ул. Мустая Карима для электроснабжения в сетевую организацию ООО «Башкирские распределительные электрические сети». Такая проверка может занять месяц и планируемое время подключения улицы — 30 августа 2021 года.

На улице Мустая Карима находятся важные места отдыха для горожан и туристов — «Арт-квадрат», сквер Мустая Карима, рестораны и кафе. Отсутствие освещения в таком месте не вяжется с концепцией «популярных направлений внутреннего туризма».

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48