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Мэр Уфы сообщил об окончательном закрытии парковки перед Дворцом спорта

3 августа 2021, 09:06
Фото: личная страница Сергея Грекова
Предложить свои варианты благоустройства площади может любой желающий.

Мэр Уфы Сергей Греков заявил, что администрация города приняла «твердое» решение избавиться от стихийной парковки перед Дворцом спорта. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

Градоначальник отметил, что по просьбам жителей, территорию оградили от проезжей части. Со стороны улицы Зорге сейчас открыли четыре прохода для пешеходов и мам с колясками. Также здесь могут проехать велосипедисты, но аккуратно. Сельскохозяйственные ярмарки, которые проходили на этой площади раньше, будут проводиться дальше.

- А вот дальнейшую судьбу этой площади перед Дворцом спорта будут решать сами уфимцы. Давайте советоваться, предлагать! - отметил мэр.

Желающие могут отправить свои предложения по благоустройству площади на адрес электронной почты городской мэрии или же написать их в комментариях под постом Сергея Грекова.

Напомним, беспорядочную парковку решили закрыть после жалоб уфимцев. Жители сообщали, что на площади постоянно парковали большегрузные автомобили, что вызывало шум двигателей, неприятный запах выхлопных газов и бензиновые разводы на асфальте. Также стоящие на парковке машины неоднократно провоцировали ДТП. Горожане решили написать обращение Радию Хабирову уфимцы с предложением создать на этом месте зеленый сквер для прогулок, а также установить на нем портреты или бюсты известных спортсменов республики.

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#Новости#Александра Константинова#Город
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