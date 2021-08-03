Мэр Уфы сообщил об окончательном закрытии парковки перед Дворцом спорта

Градоначальник отметил, что по просьбам жителей, территорию оградили от проезжей части. Со стороны улицы Зорге сейчас открыли четыре прохода для пешеходов и мам с колясками. Также здесь могут проехать велосипедисты, но аккуратно. Сельскохозяйственные ярмарки, которые проходили на этой площади раньше, будут проводиться дальше.