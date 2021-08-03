Кандидаты на выборы в ГД от партии пенсионеров зарегистрировались в ЦИК

Возглавили список партии с 277 кандидатами председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков и его заместители Андрей Широков и Владимир Ворожцов. По словам Буракова, участие партии на выборах в Госдуму в сентябре позволит улучшить жизнь российских пенсионеров, передает rostovgazeta.ru.
«Партия пенсионеров зарегистрирована. Это возлагает на нас огромную ответственность за то, что мы говорим людям: очень важно сегодня сделать все, что мы обещаем», — сказал кандидат экономических наук и член Партии пенсионеров Александр Васюков.
По его словам, партия будет выступать за отмену закона о повышении пенсионного возраста. Васюков считает, что человек должен сам выбирать, когда ему выходить на пенсию. Также партия намерена бороться за ликвидацию Пенсионного фонда, поскольку в политсиле уверены, что пенсии должны идти напрямую из бюджета, а не проходить несколько этапов, где часть средств оседает в фондах, не доходя до пенсионеров. Помимо этого, Васюков также заявил о необходимости введения общего социального кодекса, где будут прописаны все социальные льготы, на которые могут рассчитывать россияне.
«Документ о регистрации — это первый шаг к той большой работе, которая предстоит сейчас. Партия пенсионеров ставит правильные цели для всех граждан России и предлагает конкретные механизмы решения задач», — сказал сторонник партии и врач-хирург Эрик Праздников.
Председатель центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов заявил о необходимости восстановить права людей старшего поколения и уважение к ним со стороны молодежи.
«Чтобы возраст дожития не превращался в возраст добития. Мы видим, что люди вынуждены себе отказывать даже в самом простом», — сказал он.
Председатель ЦИК Элла Памфилова в свою очередь отметила, что поддерживает позицию партии и считает, что все пенсионеры имеют право работать.