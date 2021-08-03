Кандидаты на выборы в ГД от партии пенсионеров зарегистрировались в ЦИК

По его словам, партия будет выступать за отмену закона о повышении пенсионного возраста. Васюков считает, что человек должен сам выбирать, когда ему выходить на пенсию. Также партия намерена бороться за ликвидацию Пенсионного фонда, поскольку в политсиле уверены, что пенсии должны идти напрямую из бюджета, а не проходить несколько этапов, где часть средств оседает в фондах, не доходя до пенсионеров. Помимо этого, Васюков также заявил о необходимости введения общего социального кодекса, где будут прописаны все социальные льготы, на которые могут рассчитывать россияне.