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Кандидаты на выборы в ГД от партии пенсионеров зарегистрировались в ЦИК

3 августа 2021, 14:53
Фото: pensioner.party
Члены Центризбиркома единогласно проголосовали за регистрацию кандидатов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Соответствующее решение принято в понедельник, 2 августа.

Возглавили список партии с 277 кандидатами председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков и его заместители Андрей Широков и Владимир Ворожцов. По словам Буракова, участие партии на выборах в Госдуму в сентябре позволит улучшить жизнь российских пенсионеров, передает rostovgazeta.ru.

«Партия пенсионеров зарегистрирована. Это возлагает на нас огромную ответственность за то, что мы говорим людям: очень важно сегодня сделать все, что мы обещаем», — сказал кандидат экономических наук и член Партии пенсионеров Александр Васюков.

По его словам, партия будет выступать за отмену закона о повышении пенсионного возраста. Васюков считает, что человек должен сам выбирать, когда ему выходить на пенсию. Также партия намерена бороться за ликвидацию Пенсионного фонда, поскольку в политсиле уверены, что пенсии должны идти напрямую из бюджета, а не проходить несколько этапов, где часть средств оседает в фондах, не доходя до пенсионеров. Помимо этого, Васюков также заявил о необходимости введения общего социального кодекса, где будут прописаны все социальные льготы, на которые могут рассчитывать россияне.

«Документ о регистрации — это первый шаг к той большой работе, которая предстоит сейчас. Партия пенсионеров ставит правильные цели для всех граждан России и предлагает конкретные механизмы решения задач», — сказал сторонник партии и врач-хирург Эрик Праздников.

Председатель центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов заявил о необходимости восстановить права людей старшего поколения и уважение к ним со стороны молодежи.

«Чтобы возраст дожития не превращался в возраст добития. Мы видим, что люди вынуждены себе отказывать даже в самом простом», — сказал он.

Председатель ЦИК Элла Памфилова в свою очередь отметила, что поддерживает позицию партии и считает, что все пенсионеры имеют право работать.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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