Газпромбанк Автолизинг: Lada лидирует в лизинговых продажах авто

Из отчетности компании следует, что на рост показателей положительно повлияли три фактора. Речь идет о действии государственной программы субсидирования, реализации отложенного спроса и внутренних процессах «Газпромбанк Автолизинга». К последним можно отнести расширение географии присутствия, автоматизацию бизнес-процессов и ускорение сделок.
За январь - июнь текущего года топ-менеджеры «Газпромбанк Автолизинга» подписали соглашения и передали своим клиентам около 8 000 техники. Это в 2,8 раза больше, чем в прошлом году. Каждую пятую сделку оформили с помощью электронной подписи.
Отметим, что на долю легковушек пришлось 39%, легкой коммерческой техники – 14%, грузовых машин, прицепов к ним и автобусов – 38%. В конце 2020 года «Газпромбанк Автолизинг» стал вкладывать деньги и в специальную технику, на которую пришлось 9% продаж.
Среди легковых машин бизнесмены и юридически лица чаще всего берут в лизинг автомобили Lada (17%), Toyota (10%) и Kia (9%). В категории коммерческих авто лидерами стали ГАЗ (41%), Ford (24%) и Lada (8%). В первой тройке в сегменте коммерческой техники находятся КамАЗы (17%), тонары (12%) и ГАЗы (9%).
Добавим, что по традиции автолизинг является розничным направлением, но дочерняя структура «Газпромбанка» смогла провести ряд крупных сделок по поставке техники. К примеру, организация передала 33 КамАЗа на общую сумму 174 миллиона рублей структуре «ГЛТ Москва». Фирма специализируется на логистике. Якутский перевозчик ООО «АЯМтранссервис» купил 23 тягача и прицепы к ним на 144 миллиона рублей. Группа компаний «БИОЭН» взяла в лизинг 20 единиц коммерческой и специальной техники на сумму 102 миллиона рублей.
Генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинга» Лилия Маркова сказала, что на данный момент в салонах дилеров многих марок все еще сохраняется дефицит транспортных средств. Кроме того, с начала нынешнего года техника выросла в цене на 7%. Несмотря на такое развитие событий, первые шесть месяцев 2021 года авторынок завершил в зоне роста.
По словам Марковой, прирост по всем типам техники равен 37%. «Газпромбанк Автолизинг» точечно отреагировал на заинтересованность со стороны клиентов. Компания внедрила лизинг специальной техники перед возобновлением инфраструктурных проектов.
Помимо этого, «Газпромбанк Автолизинг» стал предоставлять машины для рынка такси, который растет изо дня в день. Увеличить объемы продаж помогло быстрое развитие филиалов в различных субъектах Российской Федерации. Сегодня офисы компании открыты в 40 городах страны.