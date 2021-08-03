Александр Соболев назвал преимущества «Спартака» перед матчем с «Бенфикой».

«Единственный фактор, который дает нам преимущество, что мы играем дома, пусть и не будет много зрителей, встреча будет тяжелая, „Бенфика“ — хорошая команда. Мы сделаем все возможное, чтобы победить и постараемся пройти дальше. Я сказал, что моя мечта — это услышать гимн Лиги чемпионов, и я надеюсь услышать его в этом году», — приводит «Советский спорт» слова Соболева.
Первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдет 4 августа в Москве. Начало матча в 20:00.
Ответный поединок состоится 10 августа в Лиссабоне.