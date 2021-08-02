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Владимир Путин может посетить один из районов Башкирии в ближайшее время

2 августа 2021, 07:32
Из-за этого глава Башкирии может находиться на самоизоляции

Глава Башкирии сегодня проводит еженедельное совещание в правительстве удаленно. Ряд СМИ, а также источник Mkset говорят о возможно визите Владимира Путина в Башкирию, в связи с чем Радий Хабиров ушел на самоизоляцию и находится в одном из санаториев Башкирии. Отсутствие его в Доме республики, также может косвенно подтверждать эту информацию.

В свою очередь, сам Радий Хабиров сказал, что сегодня находится в рабочей командировке, а совещания и в дальнейшем будут периодически проходить в режиме видеоконференцсвязи.

В пресс-службе главы региона на вопрос, действительно ли республика ожидает визит Владимира Путина, ответили, что «готовы в любой день встречать главу государства».

Предполагается, что вместе с главой Башкирии на самоизоляцию ушел губернатор соседней Челябинской области Алексей Текслер так как президент должен прибыть в Магнитогорск, где как предполагается проведет совещание по лесным пожарам. После Владимира Путина ждут в Абзелиловском районе.

Самоизоляция перед визитом Владимира Путина это распространённая практика и является обязательной из-за пандемии COVID-19.

#Новости#Тимур Алмаев#Общество
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