В Уфе открыли часть улиц Комсомольской и Галле после ремонта

В Уфе открыли технический проезд по улице имени Города Галле на участке от проспекта Октября до улицы Комсомольской и по улице Комсомольская на участке от Галле до 50 лет СССР. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Согласно проекту, дорога на улице имени Города Галле будет шестиполосной. На данный момент построены три полосы, по двум уже открыли проезд. По улице Комсомольской можно проехать по четырём полосам из шести.
Оставшиеся участки улиц станут доступны для проезда 1 сентября, а все ремонтные работы завершат в конце ноября.
Напомним, реконструкция улицы Комсомольской проводится с 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Поскольку эта дорога является сложным объектом, планировалось, что работы будут длиться три года и завершиться в конце этого года. Однако власти поручили открыть проезжие части до начала учебного года. Участок Комсомольской, ограниченный бульваром Хадии Давлетшиной и улицей имени Города Галле, открыли ко Дню города, 12 июня.