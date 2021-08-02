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В Башкирии снизили сумму гранта для талантливой молодежи на 20 миллионов рублей

2 августа 2021, 07:35
Фото: 1MI
Ежегодный грант был учрежден Радием Хабировым на поддержку талантливой молодежи в области музыкального, театрального, изобразительного и хореографического искусства в 2019 году.

Еще будучи временно исполняющим обязанности главы региона, 5 сентября 2019 года, Радий Хабиров учредил ежегодный грант на поддержку талантливой молодежи Башкирии в области искусства. Сумма гранта составила 50 млн рублей.

В таком виде грант просуществовал почти три года. Заявки на соискание гранта в 2021 году подавались с 11 января.

Однако, 28 июля, Радий Хабиров внес изменение в указ о гранте на поддержку талантливой молодежи в области музыкального, театрального, изобразительного и хореографического искусства, сократив его с 50 до 30 млн рублей.

- В связи с напряжённым исполнением доходной части бюджета РБ из-за пандемии сумма гранта уменьшилась с 50 млн до 30 млн рублей, - прокомментировали сокращение суммы гранта в Минкульте Башкирии.

Напомним, единственным победителем грантового конкурса в 2020 году стал Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова.

#Новости#Тимур Алмаев#Общество
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