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В Башкирии 67-летнего мужчину будут судить за участие в экстремистской организации

2 августа 2021, 10:59
Фото: 1MediaInvest
Мужчина был одним из первых лиц запрещённой организации и даже занимал в ней руководящую должность.

В пресс-службе Следкома по Башкирии сообщили, что Дуванский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 67-летнего местного жителя. Его обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации.

По версии следствия, в июне 2019 года мужчина стал членом межрегионального общественного объединения «Союз Славянских Сил Руси», которое также называли «Союзом Советским Социалистических Республик» и «СССР». 16 августа этого же года организацию признали экстремистской и запретили её деятельность в России. Мужчина, как утверждает следствие, знал об этом, но продолжил состоять в ней.

Мужчину даже назначили одни из руководителей запрещенной организации. Он распространял в территориальных отделениях органов внутренних дел России агитационные и пропагандистские материалы, в которых содержалась идеология и символика объединения «СССР». Кроме того, он призывал правоохранительные структуры страны перейти из внеправового поля России и в правовое поле СССР.

Сотрудники МВД Башкирии пресекли экстремистскую деятельность мужчину, но он свою вину не признал. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ещё одного участника экстремистской деятельности из Башкирии - политика Айрата Дильмухаметова - летом прошлого года осудили на 9 лет колонии строго режима. Его признали виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, пропаганде терроризма, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней. В Октябрьском районном суде Уфы судят пенсионерку Ильмиру Бикбаеву, которую обвиняют в финансировании экстремистской деятельности Айрата Дильмухаметова.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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