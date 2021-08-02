В Башкирии 67-летнего мужчину будут судить за участие в экстремистской организации

По версии следствия, в июне 2019 года мужчина стал членом межрегионального общественного объединения «Союз Славянских Сил Руси», которое также называли «Союзом Советским Социалистических Республик» и «СССР». 16 августа этого же года организацию признали экстремистской и запретили её деятельность в России. Мужчина, как утверждает следствие, знал об этом, но продолжил состоять в ней.