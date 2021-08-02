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Легенда Ironman поблагодарил Путина за первую в России «железную» гонку

2 августа 2021, 09:53
Фото: фрагмент видео
Легенда гонок триатлона Ironman Марек Немчик поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на впервые прошедшую в РФ «железную» гонку. Спортсмен побывал на ней как почетный гость, ранее принявший участие в 95 гонках Ironman.

Как сообщает sovsport.ru, спортсмен считает, что ни у кого больше нет возможности сделать такие масштабные и профессиональные соревнования. А еще спортсмены благодарят российского президента, являющегося большим поклонником спорта.

«Так что, мистер президент, если Вы меня видите, спасибо Вам большое!» - сказал, обращаясь к Путину, Немчик. И выразил надежду увидеться в будущем году.

Ранее в своем приветствии к участникам и организаторам Ironman Владимир Путин пожелал, чтобы данный турнир способствовал популярности триатлона в России.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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