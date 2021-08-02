Легенда Ironman поблагодарил Путина за первую в России «железную» гонку

Как сообщает sovsport.ru, спортсмен считает, что ни у кого больше нет возможности сделать такие масштабные и профессиональные соревнования. А еще спортсмены благодарят российского президента, являющегося большим поклонником спорта.
«Так что, мистер президент, если Вы меня видите, спасибо Вам большое!» - сказал, обращаясь к Путину, Немчик. И выразил надежду увидеться в будущем году.
Ранее в своем приветствии к участникам и организаторам Ironman Владимир Путин пожелал, чтобы данный турнир способствовал популярности триатлона в России.