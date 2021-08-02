Кабмин увеличил срок выдачи лекарств при постановке на учет с заболеваниями сердца

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что новая мера социальной поддержки крайне важна для пациентов, у которых диагностирован инфаркт или инсульт, а также для больных с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как доступное медикаментозное лечение поможет им снизить риски рецидивов и иных обострений.