Информационная кампания про раздельный сбор охватит 50 млн человек до конца года

Как не раз отмечала вице-премьер Виктория Абрамченко, влияние мусора на экологию значительно. «В отличие от других отраслей, в сферу обращения с отходами вовлечены абсолютно все граждане страны, и каждый житель ощущает на себе последствия любых изменений. Раздельный сбор мусора — неотъемлемый элемент новой системы обращения с ТКО. Наша задача — стимулировать переработку мусора, извлечение вторичного сырья, перейти к раздельному накоплению. И, безусловно, работать по изменению культуры потребления, сообщать гражданам о реформе», — отметила Абрамченко.