Глава Башкирии рассказал, что необходимо успеть перед началом учебного года

– Поскольку происходит это за счет федерального бюджета, есть определённые требования. Не все наши пищеблоки были готовы к таким нагрузкам, поэтому мы отремонтировали и заменили оборудование в 280 столовых – в Агидели, Межгорье, Салавате, в уфимской школе № 24, Башкирской гимназии № 158 им. М. Карима, школе № 104 им. М. Шаймуратова и других, – уточнил руководитель республики.