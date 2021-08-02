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Глава Башкирии рассказал, что необходимо успеть перед началом учебного года

2 августа 2021, 05:21
Фото: Страница в соцсети Радия Хабирова
Радий Хабиров отчитался о уже проделанной работе и о том, что еще предстоит сделать.

– Август, ещё месяц лета... Для тех, кому осенью за парты, этого мало. Для подготовки школ к учебному году этот месяц пролетит как миг. Но мы всё должны успеть, – так начал свой пост в соцсети глава региона.

Хабиров привел подписчикам и данные статистики – в Башкирии 1 сентября 60 239 первоклассников сядут за парты, всего в Башкирии 498 441 школьник.

Задачей глава Башкирии обозначил привести за тёплое время года школы в порядок. Также он сообщил о капитально отремонтированных 27 учебных заведений

В комплексно обновлённые классы сядут ученики в селе Новобелокатай Белокатайского района, Верхние Киги Кигинского района, Ахуново Учалинского района, в деревне Старомунасипово Бурзянского района и другие.

Радий Хабиров напомил и о том, что с 1 сентября 2020 года ученики младших классов получают бесплатное школьное питание. В этом году эта практика продолжится, однако есть нюансы.

– Поскольку происходит это за счет федерального бюджета, есть определённые требования. Не все наши пищеблоки были готовы к таким нагрузкам, поэтому мы отремонтировали и заменили оборудование в 280 столовых – в Агидели, Межгорье, Салавате, в уфимской школе № 24, Башкирской гимназии № 158 им. М. Карима, школе № 104 им. М. Шаймуратова и других, – уточнил руководитель республики.

В Башкирии отремонтировали и оснастили новым оборудованием еще 48 сельских спортивных залов. В Абзелиловском, Альшеевском, Куюргазинском, Уфимском и других районах. Также стало известно, что в школах будут работать спортивные клубы по разным направлениям.

В заключение Хабиров пожелал всем отлично провести остаток каникул и выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация позволит в полной мере ощутить школьную жизнью

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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