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Гендиректор ЦСКА: Клуб пока не получал хорошего предложения по Влашичу

2 августа 2021, 19:42
Фото: pxhere.com
Роман Бабаев заявил, что армейцы не собираются удерживать в команде хорватского полузащитника.

«Никола обозначил свою позицию — хочет бороться за еврокубки. Но хотеть и иметь такую возможность — две разные вещи. Клуб должен получить хорошее предложение, но на данный момент его нет. Мы не собираемся удерживать Николу во что бы то ни стало. К нему был интерес, и он есть, но пока нет предложения, которое устроило бы клуб», — приводит «Советский спорт» слова руководителя ЦСКА.

Напомним, что Влашич выступает за столичную команду с 2018 года. Он перешел в стан армейцев на правах аренды из английского «Эвертона». Спустя год ЦСКА выкупил контракт игрока.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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