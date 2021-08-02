Эксперты объяснили «космические» цены на лечение онкобольных

Одним из примеров можно считать ситуацию с дурвалумабом — препаратом, который применяется в лечении на всех стадиях рака легких. Несмотря на то, что он входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также рекомендован с 2021 года Минздравом, из-за невыгодных тарифов в России его практически не используют. Такая же ситуация с абемациклибом и пролголимабом — у этих лекарств низкий тариф КСГ, хотя они признаны эффективными.