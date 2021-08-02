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Арбитражные новости, которые обсуждали в Башкирии в июле 2021 года

2 августа 2021, 09:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
Предлагаем вниманию читателей наиболее резонансные арбитражные дела, которые касаются Башкирии и стали предметами активного обсуждения в июле.

Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге оставил без изменений решение Арбитражного суда Башкирии о передаче акций «Башкирской содовой компании» в собственность Российской Федерации.

Решение о выплате аэропортом «Уфа» более 17 миллионов рублей в пользу авиакомпании «Аэрофлот» оставил без изменений Арбитражный апелляционный суд в Челябинске.

Росприроднадзор подал в Арбитражный суд Башкирии иск к стерлитамакскому оборонному предприятию ФКП «Авангард», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» (СНХЗ) и ОАО «Синтез-Каучук». Истец требует, чтобы «Авангард» прекратил сбрасывать сточные воды в реку Белую в месте выпуска в 728 километров от устья водоёма.

Поставщика пиксельных елок в Башкирию обязали вернуть 115 млн рублей в бюджет. Арбитражный суд республики отказал в удовлетворении исковых требований ГКУ РБ ХозУ и ООО «Клирлайт Рус» о признании незаконным решение и предписания по делу о наличии факта нарушения антимонопольного законодательства.

Студия анимационного кино «Мельница» выиграла в Арбитражном суде Башкирии дела по 15 искам к предпринимателям республики за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Отметим, студия выпустила такие известные мультфильмы, как «Лунтик», «Барбоскины» и «Три богатыря». Всего студия взыскала с башкирских предпринимателей компенсации на сумму 630 тысяч рублей.

Министерство торговли и услуг Башкирии подало иск в Арбитражный суд республики к ООО «Мило», которое является оператором ресторана «Гости» на улице Софьи Перовской в Уфе. Заведение обвинили в продаже алкоголя без лицензии.

Строительная компания «ПСК-6», принадлежащая депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову, заключила мировое соглашение с администрацией Уфы. Согласно ему, контракт городской мэрии и ПСК-6 на развитие территории в квартале между улицами Российской, Шота Руставели и проспектом Октября останется действительным, но изменят проект планировки и межевания.

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего компании «Русшина-Тюмень» Григория Вайнштейна. На комплекс зданий и земельные участки в коммуне Тремеццина на побережье озера Комо, принадлежащие дочери предпринимателя Андрея Смышляева, наложили арест. Арестованы два двухэтажных дома общей площадью 692 квадратных метра, нежилые помещения и участки.

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