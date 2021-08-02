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2 августа в Башкирии начнут осуществлять выплаты на детей школьного возраста

2 августа 2021, 04:31
Фото: 1mediainvest
В первый рабочий день августа территориальные органы Пенсионного фонда начнут зачислять средства на счета заявителей.

Первоначально выплаты планировали начать 16 августа, но 28 июля президент России Путин предложил осуществлять выплату досрочно, "для того, чтобы родители успели не спеша собрать детей в школу".

Таким образом сегодня, в первый рабочий день августа, во всех регионах Российской Федерации, в том числе и в Башкирии территориальные органы ПФР начали зачисления средств на счета родителей.

Подать заявление на выплату можно было с 15 июля и вплоть до 1 ноября 2021 года, через портал Госуслуг или в Пенсионном фонде. Госуслуги удобнее, ведь никаких дополнительных документов при подаче заявления через портал Госуслуг представлять не нужно.

Требования к заявителям простые и умещаются в 3 пункта:

  • в семье есть дети от 6 до 18 лет;
  • в семье есть инвалиды или лица с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам;
  • заявитель и дети граждане РФ, проживающие на территории РФ.

Если вы относитесь к категории малоимущих, то вы можете получить дополнительные выплаты, которые предусмотрены федеральным и региональным законодательствам. Подробнее о них можно прочитать в нашем материале ЗДЕСЬ.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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