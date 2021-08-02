2 августа в Башкирии начнут осуществлять выплаты на детей школьного возраста

Подать заявление на выплату можно было с 15 июля и вплоть до 1 ноября 2021 года, через портал Госуслуг или в Пенсионном фонде. Госуслуги удобнее, ведь никаких дополнительных документов при подаче заявления через портал Госуслуг представлять не нужно.