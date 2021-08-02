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17 человек скончалось от коронавируса в Башкирии за первые два дня августа

2 августа 2021, 06:53
Фото: 1mediainvest
За сутки у 260 человек выявлена коронавирусная инфекция

По данным оперативного штаба 2 августа в Башкирии скончалось девять человек. Днем ранее, первого августа жертвами ковида стало восемь человек. Таким образом только за первый два дня месяца в республике скончалось 17 человек.

На 260 человек прибавилось количество зараженных инфекцией за сутки. За весь период пандемии COVID-19 подтвердили в 48769 случаев.

Вакцинировались, по данным минздрава Башкирии, от коронавируса I компонентом 940 535 человек, полностью завершили вакцинацию 688 582 человека.

На прошлой неделе, Mkset опубликовал репортаж из «красной зоны» ковидного госпиталя. Врачи и пациенты рассказывают о том, что сейчас происходит с коронавирусной инфекцией, как сюда попадают больныеи что нужно делать, чтобы не заразиться.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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