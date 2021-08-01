Как выглядит развязка на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Валиди в Уфе

Об этом 29 июня на оперативке в мэрии Уфы заявил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе. По его словам на данный момент завершен большой цикл работы по переустройству водопровода под проспектом Салавата Юлаева и проезжей частью улицы Воровского.