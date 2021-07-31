Жителя Башкирии задержали за подделку справок о результатах ПЦР-тестов

В Октябрьском полицейские пресекли деятельность 50-летнего местного жителя, изготавливающего поддельные справки и документы. В отношении него возбудили более десятка уголовных дел, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.
Сначала сотрудники полиции задержали мужчину, подозревая его в продаже поддельных водительских прав. Затем во время обысков в его квартире полицейские нашли и изъяли целый арсенал документов. Среди бумаг было около 40 справок с результатами ПЦР-тестов на коронавирус, оргтехника, оттиски печатей, свидетельства, школьные аттестаты, дипломы об окончании вузов, а также 30 тысяч рублей. Экспертиза показала, что все документы оказались поддельными.
По словам мужчины, за одну справку он брал 500 рублей. По каждому факту изготовления липовых документов возбуждены уголовные дела.
Напомним, футбольный клуб «Спартак» из Туймазов заподозрили в подделке ПЦР-тестов. Перед началом матча между командой и миасским «Торпедо» игру отменили из-за того, что результаты тестов местных футболистов не были занесены в базу. За это контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать туймазинский клуб на один миллион рублей, а также снять у него еще три очка и запретить директору клуба Артуру Терегулову «осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 6 месяцев».