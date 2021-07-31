Жителя Башкирии задержали за подделку справок о результатах ПЦР-тестов

Напомним, футбольный клуб «Спартак» из Туймазов заподозрили в подделке ПЦР-тестов. Перед началом матча между командой и миасским «Торпедо» игру отменили из-за того, что результаты тестов местных футболистов не были занесены в базу. За это контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать туймазинский клуб на один миллион рублей, а также снять у него еще три очка и запретить директору клуба Артуру Терегулову «осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 6 месяцев».