В уфимском парке Победы установили огромный памятник «Союзу поколений десантников»

Арт-объект, высота которого составляет 13 метров, представляет собой четыре фигуры воинов: фронтовика, интернационалиста, десантника и мальчика. Фигуры стоят на фоне знамя с эмблемой ВДВ Вооруженных сил России. Также рядом с памятником красуется боевая машина десанта БМД-3.