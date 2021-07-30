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В уфимском парке Победы установили огромный памятник «Союзу поколений десантников»

30 июля 2021, 12:34
Фото: Админстрация Уфы
Торжественное открытие памятника «Союзу поколений десантников» в парке Победы Уфы состоялось сегодня, 30 июля.

Арт-объект, высота которого составляет 13 метров, представляет собой четыре фигуры воинов: фронтовика, интернационалиста, десантника и мальчика. Фигуры стоят на фоне знамя с эмблемой ВДВ Вооруженных сил России. Также рядом с памятником красуется боевая машина десанта БМД-3.

Памятник установили по инициативе десантников. Их идеей было создать мост памяти, который бы связывал поколения, символ уважения народа к героизму и стойкости защитников Отечества.

Почетными гостями церемонии открытия монумента стали председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, мэр Уфы Сергей Греков.

На мероприятии заложили капсулу времени с письмами от ветеранов 2021 года, адресованными их потомкам в 2055 год.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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