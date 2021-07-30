В Москве начали тестировать систему электронного голосования

Россияне, прошедшие регистрацию на mos.ru, до 19:59 31 июля могут сообщить о своем отношении к принудительной вакцинации представителей некоторых профессий, а также о развитии личного и общественного транспорта. Об этом информирует телеграм-канал «Мейстер».
Кроме пользователей в тестовых испытаниях поучаствуют хакеры. Речь идет о людях способных взломать систему. Те, кто смогут это сделать, получат денежную выплату.
Авторы «Мейстер» называют киберпространство ареной для противостояния между странами. Западный мир винит Российскую Федерацию, Китай и Северную Корею во множестве кибератак на собственные структуры. Но «внятные» доказательства не предоставляет.
Не так давно кто-то совершил ДДОС-атаку на прямую линию Путина. «Мейстер» пишет, что снижение легитимности выборов в России в интересах Запада. Поэтому на систему электронного голосования будут совершаться атаки. Таким образом, задействовать хакеров, которые заблаговременно выявят все уязвимости и помогут их устранить, является хорошим решением.