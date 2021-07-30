В Башкирии осудили экс-полицейского и его сообщников за кражу химической продукции

Суд вынес приговор пятерым жителям Стерлитамака, похитивших агрохимическую продукцию на сумму более 93 млн рублей.
Как установлено следствием и судом, в 2018 году старший оперуполномоченный УМВД по Стерлитамаку анонимно отправил сообщение в полицию о том, что компания «БашХолдинг» производит и хранит агрохимическую продукцию без необходимых документов. Затем полицейский начал проверку и изъял с склада предприятия продукцию на 220 млн рублей. Химикаты он перевёз в два других помещения, при этом не оформив документы для хранения.
Сотрудник полиции пытался договориться с руководством компании - предлагал прекратить проверку и вернуть продукцию за взятку в 100 млн рублей, однако его попытки оказались безуспешными. Полицейский не сдался. Он привлек начальника местного отделения Роспотребнадзора, подговорив его составить ложный акт, якобы согласно которому на складе предприятия выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к товару, а сама продукция контрафактная, поэтому изъятые химикаты должны быть уничтожены. Затем сотрудник МВД вместе с сообщниками продал сельхозпредприятиям часть продукции за 93 млн рублей.
Мужчины не признали свою вину. Полицейского отстранили от работы. На имущество имущество обвиняемых наложен арест.
Суд приговорил экс-сотрудника полиции к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и права занимать должности в правоохранительных органах. Начальник отделения Роспотребнадзора получил три года и шесть месяцев условки с испытательным сроком на два года и лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах. Троим другим сообщникам назначили условное лишение свободы от трёх до пяти лет с испытательными сроками от двух до трёх лет и штрафы от 300 до 500 тысяч рублей.