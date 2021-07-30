В Башкирии осудили экс-полицейского и его сообщников за кражу химической продукции

Суд приговорил экс-сотрудника полиции к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и права занимать должности в правоохранительных органах. Начальник отделения Роспотребнадзора получил три года и шесть месяцев условки с испытательным сроком на два года и лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах. Троим другим сообщникам назначили условное лишение свободы от трёх до пяти лет с испытательными сроками от двух до трёх лет и штрафы от 300 до 500 тысяч рублей.